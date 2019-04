UMB hat neue zentrale Storage-Lösung für Bühler Gruppe implementiert

Der Dienstleister UMB hat für die Bühler Gruppe ein neues zentrales Storage-System implementiert. Die auf All-Flash basierende Lösung sei leistungsfähiger, energiesparender und sicherer als der bisherige Speicher, schreibt UMB in einer Mitteilung. Zudem sei sie bereit für eine Cloud-Integration.Die Bühler Gruppe sichere neu seine Daten über die Enterprise-Backup-Lösung von Commvault am Konzernsitz in Uzwil. Über die beiden hauseigenen Rechenzentren von Bühler werde durchgängige Hochverfügbarkeit und Sicherheit garantiert, so UMB weiter.Die Implementierung des neuen Systems und die Migration hätten rund sechs Monate gedauert, erklärtWerner Eggli, Senior Technical Consultant bei UMB, auf Anfrage von inside-channels.ch. Zum Einsatz komme für die produktive Seite Hitachi Vantara. Es wurden zwei Mal 600 Terabyte Flash-Speicher der Virtual-Storage-Plattform-Familie verbaut. Eggli betont, dass man bei Bühler auf einen Aktiv-Aktiv-Verbund gesetzt habe.Softwareseitig wird auch auf VMware und Commvault gesetzt, von beiden ist UMB Partner. Zudem komme auch für das Backup Vantara Hitachi zum Einsatz, dessen Platin-Partnerstatus der IT-Dienstleister hält.Bühler beschäftigt 11'000 Mitarbeiter in 140 Ländern. 2018 setzte der Anlagebauer 3,27 Milliarden Franken um. (ts)