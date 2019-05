KPT holt sich Digitalisierer Damir Bogdan in den VR

Die Delegiertenversammlung der KPT hat soeben Damir Bogdan in den Verwaltungsrat gewählt. Der Wirtschaftsinformatiker soll mit seinem Knowhow dazu beitragen, den Versicherer in der Digitalisierung voranzubringen, teilt KPT mit."Der Krankenkassenmarkt wird sich im Zuge der Digitalisierung weiter verändern", schreibt das Unternehmen. Um den damit verbundenen Herausforderungen gewachsen zu sein, hat KPT im Dezember ihre Unternehmensstrategie überarbeitet, wie aus dem nun vorliegenden Jahresbericht 2018 hervorgeht.Bogdan war von 2007 bis 2015 CIO von Raiffeisenund gründete danach das auf Digitalisierungsfragen spezialisierte Beratungsunternehmen Actvide. Zuvor war der heute 49-Jährige unter anderem bei AGI IT Services und Swisscom tätig. Er gilt als Mentor für Fintech-Startups und ist Mitglied des Fachbeirats für Wirtschaftsinformatik der Fachhochschulen St. Gallen, Luzern, Bern und der ZHAW."Damir Bogdan wird uns mit seiner Kompetenz und Erfahrung unterstützen, die Online-Pionierin KPT erfolgreich in die digitale Zukunft zu führen", lässt sich VR-Präsident Thomas Zeltner in einer Mitteilung zitieren. (ts)