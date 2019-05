Microsoft und Dell künden Azure-VMware-Integration an

Microsoft und Dell geben eine Vertiefung ihrer Partnerschaft bekannt. Im Rahmen dieser werde Kunden eine native und zertifizierte VMware-Umgebungen auf Microsoft Azure geboten. Das US-News-Portal 'The Information' hatte im Februar mit Berufung auf Insider bereits über ein gemeinsames Produkt berichtet . VMware-Anwender sollen mit deutlich geringerem technischem Aufwand als bisher VMware-Workloads auf Azure betreiben können, so der Bericht damals.Nun folgt die offizielle Ankündigung: Die Azure VMware Solutions würden eine umfassende VMware-Umgebung auf Azure bieten, mit der Nutzer native VMware-basierte Workloads auf Microsofts Cloud-Plattform ausführen könnten. Dies ermögliche es Kunden, Anwendungen in VMware-Umgebungen und auf Microsoft Azure über ein gemeinsames Betriebssystem auszuführen, zu verwalten und zu schützen. So liessen sich vorhandene VMware-Tools, einschliesslichVMware vSphere, vSAN, NSX und vCenter, weiterhin nutzen und man könne gleichzeitig von der Leistung und Skalierbarkeit von Azure profitieren.Neu steht den Kunden des Microsoft-365-Ökosystems auch VMware Workspace ONE zur Verfügung. "Kunden können Workspace ONE nutzen, um die leistungsstarken Funktionen von Office 365 über die Integration mit Microsoft Intune und Azure Active Directory Premium als Teil der Microsoft Enterprise Mobility + Security Suite zu verwalten und zu sichern", schreibt Scott Guthrie, Executive Vice President der Cloud and Enterprise Group bei Microsoft, in einem Blogeintrag. Ein Update für Workspace ONE soll zudem von Intune bereitgestellte Programmierschnittstellen integrieren und Azure-Active-Directory-Richtlinien für Conditional Access unterstützen. Die ersten neuen Funktionen in diesem Bereich werden voraussichtlich Ende 2019 als technische Vorschau zur Verfügung stehen, wie Microsoft schreibt. (kjo)