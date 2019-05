Star-Investor Buffett beteiligt sich an Amazon

Die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway von Investor Warren Buffett hat erstmals Aktien von Amazon gekauft. Gegenüber 'CNBC' sagte Buffet, er sei schon länger ein Fan von Amazon und vielleicht sei er "ein Idiot gewesen", nicht schon früher gekauft zu haben. Dass er es bereue, nicht bereits beim Börsengang in Amazon investiert zu haben, sagte Buffet auch schon vergangenes Jahr.Es sei aber nicht Buffett selbst gewesen, der die Aktien gekauft habe. Der Kauf sei von einem seiner Investmentmanager Todd Combs oder Ted Weschler getätigt worden, wie er weiter sagte. Auf die beiden Managersei auch der Einstieg von Berkshire bei Apple zurückzuführen, heisst es in US-Medien. Die beiden Investmentmanager verwalten laut 'CNBC' je ein Portfolio im Wert von rund 13 Milliarden Dollar. Zum Vergleich: Das gesamte Equity-Portfolio von Berkshire sei rund 210 Milliarden Dollar schwer.Wie gross die Amazon-Beteiligung von Berkshire ist, wird in den kommenden Wochen in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC erklärt werden. (kjo)