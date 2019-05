Hausmitteilung: Willkommen, Christian!

Christian Zweifel übernimmt die Verkaufsleitung unseres Verlags.

Seit Anfang April ist Christian Zweifel für die Leitung des Verkaufs in unserem Verlag Huron AG zuständig. Er folgt damit auf Roberto Troisi, der zum Distributor Arrow als Customer Experience Manager und damit zurück in die IT-Branche gehen wird.Wir sind stolz, dass wir Christian für unser kleines Unternehmen gewinnen konnten. Denn er hat jahrelange Erfahrung im Vertrieb von elektronischen Medien (TV, Radio, Internet).Mit Christian Zweifel stösst ein ausgewiesener Medienprofi zu unserem Verlag. Nachdem er im Bereich Printmedien gestartet war, ging Zweifel Ende 1998 zu Goldbach. Dort übernahm er während fast 20Jahren unterschiedliche Aufgaben in der Vermarktung von elektronischen Medien, im Projektmanagement, der Betreuung von Grosskunden, der Beratung im Bereich Crossmedia, in der Verkaufsleitung und im Management. 2017 wechselte Zweifel zu Belcom (TeleZüri, Radio 24 On- und Offline) wo er die kommerzielle Leitung übernahm, bevor er 2018 als Account Manager zur Internetplattform buildup ging.Christians Erfahrung wird uns helfen, unseren Verlag weiter zu auszubauen. So wollen wir, um nur ein Beispiel zu nennen, zusätzliche Medienformate bespielen und vermarkten und neue Produkte entwickeln. Ein solches werden wir bereits in den nächsten Tagen ankündigen können. (Christoph Hugenschmidt)