"CIO of the Decade" per App-Voting gesucht

Seit nunmehr zwölf Jahren kürt Event-Veranstalter Confare zusammen mit dem Beratungshaus EY den "CIO des Jahres" in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nun heisst es klotzen statt kleckern: 2020 sollen nämlich unter 220 Nominierten drei "CIO of the Decade" für die Länder der DACH-Region gekürt werden.Abstimmen darf jeder, der die App #CIO2020 herunterlädt und einen virtuellen Knopf drückt – und zwar einmal täglich bis Ende Juni 2020. Man kann seinem hiesigenLieblings-CIO also mehr als 400 Stimmen geben oder diese gerecht über die ganze Schweiz verteilen.Mit dem anonymen Verfahren sollen die zehn Top-CIOs der jeweiligen Länder bestimmt werden, die an den Confare-CIO-Events in Wien, Zürich und Frankfurt dem Publikum vorgestellt und ausgezeichnet werden. Eine Fachjury wählt dann aus diesen den Gewinner der Dekade.In der Schweiz sind 49 CIOs für den Award nominiert und können ab sofort gewählt werden. (ts)