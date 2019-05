Hausmitteilung: Adieu Herr Hensch, willkommen Jean-Marc

Kurz und gut: Jean-Marc Hensch bleibt unser Kolumnist. Dies weckt Hoffnungen.

Jean-Marc Hensch tritt als Geschäftsführer von Swico, dem Wirtschaftsverband für die digitale Schweiz, ab. Was heisst dies für "Von Hensch zu Mensch", seine viel beachtete Kolumne?Wir freuen uns sehr, dass der wortgewandte, liberale Freigeist Hensch unseren Leserinnen und Lesern auf inside-it.ch und inside-channels.ch erhalten bleibt. Er wird wie bislang zu aktuellen Ereignissen und Nicht-Ereignissen in Bundesbern Stellung beziehen und ebenso zu vielen weiteren IT-und Digitalisierungs-Themen, die unser Publikum beschäftigen oder zumindest beschäftigen sollten.Der Monatsrhythmus der Kolumne "Von Hensch zu Mensch" bleibt ebenso gleich.Er äussert als Kolumnist weiterhin seine persönliche Meinung, aber, so glauben und hoffen wir, völlig losgelöst von Swico-Prioritäten und -Positionen. Und weil der "Frührentner" nun als Verwaltungsrat eines Tech-Startups amtiert, dürfte er seine Meinung über die jungen Wilden ebenso pointiert äussern wie zu Motionen, Bildung oder zur Aufgabenteilung Staat-Wirtschaft. (mag)