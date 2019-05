Biel will mit 15 Millionen Franken Schul-IT aufrüsten

15 Millionen Franken braucht die Stadt Biel, um die Schulinformatik zu vereinheitlichen. Die Erneuerung der Schul-IT kostet Biel überdurchschnittlich viel im Vergleich zu anderen Städten. Man habe die "Entwicklung verschlafen", sagte Finanzdirektorin Silvia Steidle.Nun hat das Bieler Stimmvolk mit einem Ja-Anteil von 78,2 Prozent den dafür beantragten Verpflichtungskredit in Höhe von 14,7 Millionen Franken gutgeheissen. Dies sei "keine Überraschung", so Finanzdirektorin Silvia Steidle laut dem 'Bieler Tagblatt'. Der Gemeinde-und Stadtrat hätten im Vorfeld der Abstimmung gezeigt, dass Biel bei der digitalen Ausrüstung der Schulen weit hinterherhinkt. Mit dem Geld soll nun zumindest der Rückstand verkleinert werden.Mit dem Geld soll ein neues, sicheres Netz aufgebaut werden. Ausserdem will die Stadt mehr als 4000 Tablets und Laptops sowie mehrere hundert Drucker anschaffen. Plangemäss soll das neue Schulnetz 2021 live gehen und dann können auch die neuen Geräte eingesetzt werden. (kjo)