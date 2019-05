Orange kauft erneut im Security-Bereich zu

Für 515 Millionen Euro übernimmt Orange den niederländischen Security-Spezialist SecureLink. Es handle sich um einen der grössten unabhängigen Cyber-Security-Dienstleisters Europas mit Standorten in Schweden, Belgien, den Niederlanden, Grossbritannien, Deutschland, Dänemark und Norwegen. Vergangenes Jahr setzte das Unternehmen knapp 250 Millionen Euro um, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.Die Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und soll im zweiten oder dritten Quartal 2019 abgeschlossen sein. Die Unternehmensführung von SecureLink werde in das globale Führungsteam von Orange integriert und soll beim Aufbau des Betriebsmodells für die integrierte Organisation mitwirken.Das holländische Unternehmen biete ein umfassendes Portfolio von Cyber-Sicherheits-Dienstleistungen an. Das Angebot umfasse spezialisierteSicherheitsberatung, Wartung und Support mit 24/7 Service Desks (SOCs) sowie erweiterte Managed Detection and Response Capabilities (MDR). Ausserdem ist SecureLink Reseller von Security-Software- und -Hardwarelösungen. Das Unternehmen beschäftige 660 Mitarbeitende an insgesamt 14 Niederlassungen, schreibt Orange.Mit der Übernahme stärke Orange den Geschäftsbereich Cyber-Sicherheit weiter, nachdem man im Januar 2019 bereits SecureData übernommen habe. "Mit der Übernahme von SecureData und SecureLink verfügt Orange über das Höchstmass an Fähigkeiten, um Angriffe zu antizipieren und abzuwehren sowie über lokale Verteidigungsteams in allen wichtigen europäischen Märkten. Das positioniert das Unternehmen als den Top-Spezialisten für Cybersicherheit“, sagte Hugues Foulon, Executive Director of Cybersecurity bei Orange. (kjo)