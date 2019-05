Hilfe! Meine Techies haben Angst vor Kunden

Kundenumgangstrainer Zarko Jerkic am Inside Channels Forum am 31.1.2019 in Aarau. Foto: Manu Friederich

In vier Stunden lernen Ihre Techies, besser mit Kunden umzugehen.

"Verkaufen - nicht mit mir"

Ihre technischen Mitarbeitenen und Entwickler sind fachlich top, doch sie sind im Umgang mit Kunden manchmal unnötig unsicher? Hier hilft der Vormittags-Workshop "Verkaufen – nicht mit mir" . Wie spreche ich Kunden an? Wie kann ich mit meinem Verhalten Begeisterung auslösen und ein Vertrauensverhältnis entwickeln?Im Workshop lernen Sie oder ihre technisch orientierten Mitarbeitenden, wie sie als "Verkäufer" wertvoll sind, ohne aufdringlich zu sein oder "drücken zu müssen".Das Konzept hat sich in der Praxis bewährt. Die Pre-Sessionmit Kundenumgangstrainer Zarko Jerkic (und seinem Hund) am InsideChannels Forum war ein voller Erfolg. Über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gaben der kostenlosen Session sehr gute Noten.Erstaunlich ist das nicht, denn der klassische "Verkäufer" verliert im IT-Business an Gewicht. Gefragt sind Berater und gefragt ist die Expertise von technischen Mitarbeitenden und auch Software-Entwicklern. Doch diese tun sich manchmal schwer damit, dass ihre Arbeitgeber nun von ihnen erwarten, "verkaufen" zu müssen.Der Workshop findet am Mittwoch, 3. Juli 2019 im startup space des Institut für Jungunternehmen in Schlieren statt. Die Teilnahme kostet 550 Franken. Die Zahl der Teilnehmer ist beschränkt. Melden Sie Ihre Mitarbeitenden jetzt an! Der Workshop ist das erste Produkt der neuen Inside Channels Academy. Weitere werden folgen. Stay tuned. (Christoph Hugenschmidt)