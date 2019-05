Jetzt bietet auch die Baloise Bank Soba Google Pay

Die Baloise Bank Soba ermöglicht neu Zahlungen mittels Google Pay, wie die Tochtergesellschaft des Basler Versicherers Baloise mitteilt. Kunden können das Mobile-Payment-Angebot über eine Baloise-Kreditkarte nutzen.Die Bank Soba biete damit eine Reihe von Mobile-Payment-Möglichkeiten: Den Kunden stehe Twint, Apple Pay, Samsung Pay, Fitbit und Garmin Pay sowie neu auch Google Pay zur Verfügung. "Die mobilen Zahlungsmöglichkeiten stellen eine weitere Massnahme in der Unternehmensstrategie Simply Safe dar, um das Leben der Kunden einfacher und sicherer zu gestalten", schreibt die Bank.Google Paywurde hierzulande erst vor Kurzem lanciert. Unterstützt wird die Lösung des US-Konzerns bereits von den Kredit- oder Debitkarten von Cornèrcard, Bonus-Card, Swiss Bankers, Revolut und Boon sowie Visa und Mastercard. Auch die Credit Suisse ist mit Prepaid-Karten dabei sowie das Fintech Neon und nun auch eine erste Retailbank."Wir sind sehr stolz darauf, als einer der ersten Banken in der Schweiz eine solch umfassende Auswahl an Zahlungsmodalitäten unseren Kunden anbieten zu können", so Reto Misteli, Produktmanager bei der Baloise Bank Soba. (kjo)