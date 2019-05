Fristverlängerung für Huawei

Im Streit um den Ausschluss des Netzausrüsters Huawei vom US-Markt hat die US-Regierung einen Aufschub für Technologieexporte an das chinesische Telekommunikationsunternehmen gewährt. Die Frist dauert drei Monate. Bis Mitte August ist die Ausrüstung Huaweis mit US-Technologie damit weiter möglich, wie es in einem Dokument des US-Handelsministeriums hiess. Diese Zeitspanne werde für Software-Updates und die Erfüllung anderer Vertragsverpflichtungen benötigt.Das von US-Präsident Donald Trump erlassene Dekret, das US-Unternehmen die Nutzung von Telekommunikationstechnik untersagt, die als Risiko für die nationale Sicherheit der USA eingestuft wird, werde durch den Aufschub jedoch nicht aufgehoben, hiess es in dem Dokument weiter.Für Nutzer von Huawei-Smartphones bedeutet der Schritt unter anderem, dass Google in den drei Monaten die Telefone weiterhin in vollem Umfang mit Updates und Apps versorgen kann. Für die Verwendung von amerikanischer Technologie in neuen Produkten gilt dieLockerung nicht. Damit könnte Huawei künftige Smartphone-Modelle nicht mehr mit vorinstallierten Google-Diensten verkaufen.Das chinesische Unternehmen gab sich am Dienstag kampfeslustig. Die Einschränkungen seien von "geringer Bedeutung", sagte Huawei-Gründer Ren Zhengfei in einem Interview mit chinesischen Medien. Huawei sei auf alles vorbereitet. "Die amerikanischen Politiker unterschätzen unsere Kraft", so Ren.Huawei sei in der Lage, seine eigenen Chips zu fertigen. "Wir können die gleichen Chips bauen wie amerikanische Anbieter", sagte Ren. Das bedeute jedoch nicht, dass man keine amerikanischen Chips mehr kaufen wolle. Laut der amerikanischen Handelsgruppe Computing Technology Industry sind mehr als 52'000 Technologie-Arbeitsplätze in den USA direkt mit dem chinesischen Export verbunden.Auch versprach Ren, dass es durch die amerikanischen Sanktionen keine Verzögerungen bei der Auslieferung von Ausrüstung für 5G-Netze . Huawei sei allen anderen Anbietern bei der Technik um zwei bis drei Jahre voraus. (paz/Keystone-sda)