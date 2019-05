Instagram: Millionen Daten öffentlich einsehbar

Eine Datenbank mit privaten Informationen von Millionen Instagram-Nutzern wurde online entdeckt, wie 'TechCrunch' berichtet. In der Datenbank, die nicht passwortgeschützt und für jeden einsehbar war, waren nicht nur Informationen wie Profilbild und Anzahl der Follower gespeichert, sondern auch die nicht öffentlichen E-Mail-Adressen und Handynummern der Nutzer.Die indische Firma Chtrbox hatte beim Clouddienst AWS von Amazon diese Datenbank mit bekannten Instagram-Nutzern hinterlegt: Influencer, Prominente, Marken-Accounts. Das in Mumbai sitzende Unternehmen vermittelt zwischen Influencern und Marken, die Werbung machen wollen. Jeder Eintrag war mit Kalkulationen zum Wert des Accounts verknüpft, die auf der Reichweite, Anzahl der Followers, Likes und Shares basierten.Der Sicherheitsforscher Anurag Seng hatte die Datenbank entdeckt und 'TechCrunch' kontaktiert. Das IT-Nachrichtenportal informiertedaraufhin mehrere Personen, die darin aufgeführt waren. Mindestens zwei von ihnen bestätigten die Echtheit ihrer privaten Daten. Allerdings sagten beide, dass sie nichts mit Chtrbox zu tun hätten.Nach einer Benachrichtigung von 'TechCrunch' nahm Chtrbox die Datenbank vom Netz, beantwortete aber keine Fragen zu dem Vorfall. So ist bisher unklar, warum die Firma zig Millionen Profile in ihrer Datenbank stehen hat, obwohl sie nach eigenen Angaben nur rund 185'000 Kunden zählt.Nicht bekannt ist ausserdem, wie Chtrbox auf die nicht-öffentlichen Kontaktdaten der Nutzer zugreifen konnte. Instagram-Mutterkonzern Facebook erklärte: "Wir untersuchen das Problem, um zu verstehen, ob die beschriebenen Daten – einschliesslich E-Mail und Telefonnummern – von Instagram oder anderen Quellen stammen. Wir fragen auch bei Chtrbox nach, woher diese Daten kommen und wie sie öffentlich zugänglich wurden." (paz)