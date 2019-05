Bundesrat setzt Digitalisierung als Schwerpunkt

Nachdem der Bundesrat in einer Aussprache im März 2019 die Leitlinien für die kommende Legislaturperiode 2019-2023 festgelegt hatte, hat er an einer Sitzung die Ziele verabschiedet. Dabei setzt er bei der Legislaturplanung auf Kontinuität und Weiterführung der bestehenden Leitlinien und Ziele. Gleichzeitig akzentuiert er die Schwerpunktthemen Digitalisierung, Klima und EU.Die Digitalisierung wird nun in die Leitlinien aufgenommen. So lautet die eine von drei Leitlinien: "Die Schweiz sichert ihren Wohlstand nachhaltig und nutzt die Chancen der Digitalisierung." Von den insgesamt 18 formulierten Zielen betreffen vier ebenfalls die Digitalisierung:Ziel 2 - Der Bund erbringt seine staatlichen Leistungen effizient und möglichst digitalZiel 3 - Die Schweiz sorgt für bestmögliche stabile sowie innovationsförderndewirtschaftliche Rahmenbedingungen im digitalen Zeitalter und fördert das inländische ArbeitskräftepotentialZiel 5 - Die Schweiz bleibt führend in Bildung, Forschung und Innovation und nutzt die Chancen der DigitalisierungZiel 18 - Der Bund tritt Cyber-Risiken entgegen und unterstützt und ergreift Massnahmen, um die Bürgerinnen und Bürger sowie die kritischen Infrastrukturen zu schützenDie Ziele sind unter anderem in der bereits im Herbst 2018 vorgestellten "Strategie Digitale Schweiz" und einem "Aktionsplan Digitale Schweiz" formuliert. Weiter bereitet der Bund die "Nationale Konferenz Digitale Schweiz 2019" vor, die am 2. September im Congress Center Basel stattfindet. (paz)