Die Strategie Smart City wird in Zürich umgesetzt

Vor einem halben Jahr hat der Zürcher Stadtrat eine Smart-City-Strategie festgelegt, wie das Potenzial der Digitalisierung genutzt werden kann. Am Mittwoch nun hat das Stadtparlament sie klar abgesegnet.Wie Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) im Parlament ausführte, ist die Stadt Zürich bereits dabei, smarter zu werden. Die Ausarbeitung der Smart-City-Strategie – angeregt durch eine Motion der GLP – bringe nun jedoch noch mehr Rückenwind.Besonders wichtig sei die departementsübergreifende Vernetzung, sagte Mauch. So könne man sich gut überlegen, wie das Potenzial des digitalen Wandels genutzt werden könne. In einer ersten Phase werden drei strategische Schwerpunkte verfolgt: "Zukunftsformen der integrierten öffentlichen Mobilität","Digitale Stadt" und "Smarte Partizipation".In einem Gespräch mit inside-it.ch hatte OIZ-Chef Andreas Németh im April den Strategieschwerpunkt ausführlich erläutert. Etwa zum Thema Cloud: "Nach umfangreichen Abklärungen insbesondere in den Bereichen Datensicherheit und Datenschutz kamen wir zum Schluss, dass es keinen unüberwindbaren Hinderungsgrund dafür gibt, in die Cloud zu gehen." Oder zum Thema Datenschutz generell: "Der Datenschutz ist uns ein wichtiges Anliegen. Wir wollen herausfinden, wie wir die Arbeiten der Dienstabteilungen mit den neuen technischen Instrumenten besser unterstützen können."Für die Unterstützung der Strategie werden nun vier neue Arbeitsstellen bei der Stadtentwicklung geschaffen. Die entsprechenden Mittel hat der Gemeinderat bewilligt. (paz/Keystone-sda)