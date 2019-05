Doodle-Gründer und weitere: Skribble findet prominente Investoren

Philipp Dick, CEO und Mitgründer von Skribble.

Der Schweizer Anbieter einer E-Signatur-Lösung Skribble meldet den Abschluss einer Finanzierungsrunde. Das Jungunternehmen konnte Kapital im siebenstelligen Bereich mobilisieren, wie es in einer Mitteilung heisst. Eine genaue Summe will man nicht nennen.Zu den Investoren gehören unter anderem Doodle-Gründer Myke Näf, Umantis-Gründerin Nicole Herzog und Contovista-Gründer Gian Reto à Porta. Ebenfalls investiert habe die Venture-Captial-Gesellschaft BTOV Partners. Letztere ist unter anderem bekannt durch Investitionen in Facebook, Xing oder DeepL.Mit dem Geld soll die E-Signing-Plattform ausgebaut werden, schreibt Skribble. Ausserdem wolle das 2018 gegründeteStartup die Expansion in Deutschland und weiteren europäischen Ländern vorantreiben.Für die weitere Expansion, so schreibt das Unternehmen, spiele die Anbindung elektronischer Identitäten (E-IDs) an die eigene Lösung eine Schlüsselrolle. Hierzulande setzt der E-ID-Anbieter Procivis die Skribble-Lösung ein. Zu den Kunden gehört unter anderem der Kanton Freiburg. Als Basis der Skribble-Lösung dient die qualifizierte elektronische Signatur QES von Swisscom. Laut dem Unternehmen ist die E-Unterschrift in der Schweiz und der EU rechtsgültig. Derzeit beschäftigt Skribble 14 Mitarbeitende in Zürich und Karlsruhe. (kjo)