Frühlings-Update von Windows 10 ist möglicherweise verfügbar

Ab sofort kann man zumindest versuchen, ob sich das jüngste Update von Windows 10 herunterladen lässt. Nach dem Debakel von letztem Herbst und der Verschiebung des 1903 genannten Updates will Microsoft dazugelernt haben und verteilt die Aktualisierungen diesmal nur langsam.Das heisst, möglicherweise ist aktuell ein Download noch nicht möglich. Grund für das langsame Vorgehen ist, dass man diesmal den Update-Prozess beobachten will, und dabei sei die sukzessive Verteilung hilfreich, wie es im Blog zur Ankündigung heisst.Dort wird weiter mitgeteilt, dass Geräte mit Windows 10 adressiert werden, auf denen die Version 1803 oder 1809 und die Updates vom 21. Mai 2019 installiert sind. Zudem wird darauf hingewiesen, dass die ab dem 12. November nicht mehr unterstützte Version 1803 (und frühere) der "Home"- und "Pro"-Editionen bereits ab Juni dieses Jahres automatisch aktualisiert werden.Administratoren weist Microsoft darauf hin, dass die Version 1903 von Windows 10 zur schrittweisen Einführung bereits via Windows Server Update Services (WSUS), Windows Update for Business, und das Volume Licensing Service Center (VLSC) verfügbar ist. (vri)