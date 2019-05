Erster Kurs in RPA für jedermann

"Lernen Sie Robotic Process Automation, das Automatisieren von häufig wiederholenden Click- und Eingabeprozessen am PC mit Hilfe einfach zu erlernender künstlicher Intelligenz, direkt von projekterfahrenen Profis." Hier wirbt nicht eine Schweizer Hochschule für einen CAS-Kurs, sondern die Migros Klubschule Aare für einen Grundlagenkurs in Robotic Process Automation (RPA).Erstmals führt die Klubschule einen solchen Kurs durch, der in Zusammenarbeit mit der Softwarefirma UiPath angeboten wird. Er richte sich an Mitarbeitende von Unternehmen wie auch an Privatanwender. Die Teilnehmer benötigen lediglich solide Kenntnisse im Umgang mit Windows und den gängigen Büro-Anwendungen.An fünf Halbtagenlernen die Teilnehmenden, wie sie automatisierbare Prozesse definieren und evaluieren können, so die Klubschule. Ausserdem sollen sie einfache bis mittelschwere Automatisierungs-Anforderungen umsetzen sowie deren wirtschaftlichen Nutzen errechnen können. Zum Inhalt gehöre zudem der Einbezug von Programmen wie Word, Excel, Outlook und Datenbanken. Kursteilnehmer sollen ausserdem Gelegenheit erhalten, einige Fallbeispiele aus dem Arbeitsalltag umzusetzen.Abgeschlossen wird der Kurs entweder mit einem RPA-Zertifikat der Grundschule oder zusätzlich mit einer Online-Zertifizierung von UiPath. So gehören auch das Lizenzmodell und Nutzen der verschiedenen UiPath-Lizenzen zu den Lernzielen. (kjo)