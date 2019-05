Salesforce positioniert sich als Förderer von Cloud-Startups

Die global agierende Investmentgruppe des CRM-Anbieters Salesforce stellt diesmal 125 Millionen Dollar in einem "Europe Trailblazer" genannten Fund zur Verfügung. Mit den Geldern wolle man europäische Cloud Startups unterstützen, heisst es in einer Mitteilung. Es gehe darum "in Unternehmen in verschiedenen Wachstumsphasen" zu investieren und sie bei der Produktausrichtung zu beraten.Bereits 2015 habe man einen ersten Fund in Höhe von 100 Millionen Dollar in Europa lanciert. Mit diesen Investitionen seien inzwischen über 50 Startups in 13 europäischen Ländern gefördert und das Geld vollständig eingesetzt worden. Zuletzt hätten davon Unternehmen profitiert, die bei digitalen Zahlungen, Bilderkennung, künstlicher Intelligenz, Blockchain und APIs Pionierarbeit leisten. Von diesen Salesforce-Investitionen profitierte damals unter anderem das 2012 gestartete Zürcher Startup Squirro (Netkoon) , das Lösungen für Context Intelligence und Insights für die Datenanalyse liefert.Der Cloud-Fokus des neuerlichen Investitionsengagement wird zunächst regional begründet: Europa gehöre heute zu den führenden Regionen im Bereich der Cloud-Technologie. Thematisch wird der weltweite Wechsel auf die Cloud, der "neue, wegweisende Technologien hervorgebracht" habe, konstatiert. Und hier würden noch erhebliche Potentiale schlummern, stellt Salesforce fest. Das sei jedenfalls IDC-Zahlen zu entnehmen, wonach sich der Markt für Public Cloud Services in EMEA zwischen 2018 und 2023 auf 105,3 Milliarden Dollar mehr als verdoppeln werde. (vri)