Standardlieferan­ten des Zürcher OIZ sind definiert

Rund sieben Millionen Franken jährlich gibt das OIZ für Externe aus.

Der IT-Experten-Pool Stadt Zürich für die kommenden vier Jahre ist bestimmt. Insgesamt 35 Millionen Franken will das OIZ (Organisation und Informatik der Stadt Zürich) für diejenigen IT-Dienstleister aufwenden, mit denen in den nächsten fünf Jahren Ressourcen-Engpässe überbrückt werden. Das ist den Zuschlägen zu entnehmen.Die in 51 Losen breit ausdifferenzierte Palette an Qualifikationen umfassen, um nur einige zu nennen, IT-Netzwerk- und Datacenter-Ingenieure genauso wie diverse Microsoft- und SAP-Spezialisten oder auch SAN-, NAS-, Backup- und Security-Experten.Nahezu für jedes Los sind mindestens drei Lieferanten bestimmt worden. Trotz vieler Mehrfachnennungen bringt die Namensliste ebenfalls ein weites Feld an Firmen, das von Anyweb und Bluesky IT-Solutions bis hin zu Qualisoft, Swisspro und Win2you reicht.Bereits zur Berichterstattung über die Ausschreibung hatte das OIZ darauf hingewiesen, dass die Wahl der Standardlieferanten auf eine Auswahl von 2010 zurückgeht, die sechs Jahre später ergänzt worden ist. Damals hatte das OIZ noch angegeben, dass man in den kommenden fünf Jahren mit jährlichen Ausgaben für Externe von sieben Millionen Franken rechnet. (vri)