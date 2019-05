Swiss ICT Symposium: "Super Early Bird"-Ticket noch bis 31. Mai sichern

(Interessenbindung: inside-it.ch ist Medienpartner des Swiss ICT Symposiums.)

Am 24. und 25. Oktober lädt SwissICT zum "Reality Check". Welche Trends sind tatsächlich relevant und welche werden – unter Verbrennung von viel Geld – bald wieder verschwinden? Das diesjährige Swiss ICT Symposium will den IT-Werkplatz Schweiz und die aktuellen Hype-Themen einem Wahrheitstest unterziehen.Noch bis 31. Mai können sich Interessierte das "Super Early Bird"-Ticket zu einem reduzierten Preis sichern. Die Tickets können auf der Website des Swiss ICT Symposiums gekauft werden.Über die Bühne geht das diesjährige Swiss ICT Symposium im Radisson Blu beim Flughafen Zürich. Das Programm startet am 24. Oktober mit dem traditionellen Gala Dinner,das Gelegenheit bietet, sich mit ICT-Entscheidern, CEOs und weiteren Teilnehmenden im kleinen Kreis auszutauschen.Am 25. Oktober, dem Konferenztag, erwartet die Besucher Referate in den zwei Streams "Future Trends" und "Reality Check". Ausserdem steht inside-it.ch- und inside-channels.ch-Gründer Christoph Hugenschmidt auf der Bühne mit Abacus-CEO Claudio Hintermann für ein Live-Interview der Serie "Auf ein Bier mit...". Das Thema: "Ohne Scrum und Offshore. Reality Check Software-Entwicklung in der Schweiz".Weitere Informationen und das detaillierte Programm gibt es online . (kjo)