Ford testet zweibeinigen Lieferroboter

"Digit" klingelt an US-Haustüren (Foto: Agility Robotics)

In den USA könnte bald nicht mehr der Pöstler oder ein Mitarbeiter eines Lieferservices an der Türe klingeln, sondern ein Roboter. Das ist die Vision von Ford Motor Company und der Firma Agility Robotics bei der Einführung von "Digit", einem zweibeinigen Roboter ohne Kopf, der sich wie ein Mensch bewegen soll.Entwickelt wurde Digit durch das Startup Agility Robotics aus Albany, Oregon. Die kleine Firma mit weniger als 30 Mitarbeitenden ist nun eine Partnerschaft mit Ford eingegangen.Digit soll helfen, die durch den Online-Handel wachsende Menge an Paketen zu bewältigen. Digit kann Treppen steigen, sich durch unebenes Gelände bewegen und Pakete bis zu 20 Kilogramm transportieren. Er soll vor allem fürden Weg vom Lieferfahrzeug bis zur Haustüre eingesetzt werden. Im Fahrzeug nimmt er nicht viel Platz weg, weil er sich selbst zusammenfalten kann."Ausgestattet mit einem LiDAR und ein paar Stereokameras hat Digit gerade genug Sinneskraft, um durch grundlegende Szenarien zu navigieren", sagt Ken Washington, Chief Technology Officer von Ford, laut 'The Daily Dot'. "Wenn der Roboter auf ein unerwartetes Hindernis trifft, kann er ein Bild an das Fahrzeug zurücksenden und das Fahrzeug eine Lösung konfigurieren lassen."Ford möchte Digit-Roboter bereits ab 2021 einsetzen, neben der geplanten Einführung seiner autonomen Fahrzeugflotten, die Personen und Pakete rund um die Uhr transportieren soll. (paz)