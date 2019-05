Schweizer Delegation für die IT-Olympiade nominiert

Nicolas Camenisch

Joël Huber

Valentin Imbach

Christopher Burckhardt

Vier Jugendliche haben beim Final der Schweizer Informatik-Olympiade besonders gute Algorithmen programmiert. Sie gewinnen Gold und damit eine Reise nach Aserbaidschan an die internationale Informatik-Olympiade 2019.Gold ging an:, Kantonsschule Wettingen, AG, Kantonsschule Freudenberg, ZH, Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium Rämibühl, ZH, Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium Rämibühl, ZHEin Beispiel aus den Programmieraufgaben: Gegeben war das Szenario des Hyperloops, eines Verkehrssystems mit Kapseln.Es galt, einen Algorithmus zu programmieren, mit dem man möglichst rasch von A nach B kommt, ohne dabei bereits besetzte Kapseln zu benutzen.Johannes Kapfhammer, Organisator und Informatikstudent an der ETH Zürich, betont: "Wir achten auf einen guten Mix aus technisch anspruchsvollen Aufgaben und solchen, bei denen die Crux eher beim Entwickeln der Idee liegt."Die Schweizer Gewinner nehmen vom 4. bis 11. August an der internationalen Informatik-Olympiade in Baku teil. Zuvor darf ein weiteres Team in Bratislava an der Central European Olympiad in Informatics vom 23. bis 29. Juli um Medaillen kämpfen. (paz)