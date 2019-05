WHATWG und W3C arbeiten bei HTML und DOM zusammen

Die beiden wichtigen Webkonsortien World Wide Web Consortium W3C und Web Hypertext Application Technology Working Group (WHATWG) haben eine gemeinsame Vereinbarung unterzeichnet, in der sie sich verpflichten, zusammen an einer einheitlichen Version von DOM und HTML zu arbeiten.Für die Ausgestaltung von Webstandards für DOM und HTML ist künftig die WHATWG zuständig, der mit Google, Apple, Microsoft und Mozilla die führenden Webbrowser angehören. Die WHATWG hatte sich 2004 ursprünglich vom W3C getrennt als Reaktion auf dessen schleppenden Ansatz bei der Normenentwicklung.An der Version 4.1 des DOM-Standards zerbrach schliesslich 2018 die Zusammenarbeit zwischen WHATWG und W3C.Die beiden Gruppen W3C und WHATWG sollen nun zusammen an HTML und DOM in den WHATWG-Repositories arbeiten, um einen sogenannten Living-Standard zu erstellen. Die Pflege und Wartung des Living-Standards soll die WHATWG übernehmen. Das W3C verpflichtete sich in der Vereinbarung , die unabhängige Veröffentlichung von Spezifikationen im Zusammenhang mit HTML und DOM einzustellen. (paz)