Microsoft macht "Azure NetApp Files" verfügbar

Microsoft kündigt die allgemeine Verfügbarkeit von "Azure NetApp Files" an. Es handle sich bei der gemeinsamen Lösung um den "Höhepunkt der engen Partnerschaft zwischen Microsoft und NetApp", schreibt Microsoft-Manager Tad Brockway in einem Blogeintrag. Er beschreibt die Lösung als den ersten "Bare Metal Cloud-Datenspeicher und -Verwaltungsdienst".Azure NetApp Files kombiniere NetApps Software Ontap mit den Vorteilen der Azure-Cloud. Die Lösung wird exklusiv von Microsoft verkauft und unterstützt. Auch die Abrechnung geschiehtüber Microsoft. Die Lösung erlaube es anspruchsvolle Workloads in die Cloud zu migrieren und dort auszuführen und zwar ohne Code-Änderungen, versprechen die Anbieter.Azure NetApp Files sei von ersten Kunden in einer Beta-Version getestet worden. Diese hätten ihre "anspruchsvollsten SAP-, Oracle-, Linux- und Windows-Workloads reibungslos in die Cloud migriert", wirbt NetApp. Kunden können ihre Anwendungen in die Cloud migrieren und betreiben, ohne sich um die Beschaffung oder Verwaltung der Storage-Infrastruktur kümmern zu müssen, fügt Microsoft an. (kjo)