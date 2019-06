Fintech Numbrs beruft Philipp Rösler in den Beirat

Philipp Rösler ist per 1. Juni 2019 in den Beirat der Numbrs Personal Finance AG eingetreten. Das 1999 gegründete Zürcher Fintech ist seit 2014 in Deutschland präsent. Die App von Numbrs zur Verwaltung von Bankkonten unterstützt mehr als 3500 Banken.Von 2011 bis 2013 war der ehemalige FDP-Politiker Rösler Vizekanzler der Bundesrepublik Deutschland sowie Bundesminister für Wirtschaft und Technologie. Zuvor war er zwei Jahre lang Bundesgesundheitsminister.Nach seinem Ausscheiden aus der Politik wurde Rösler Mitglied des Aufsichtsrats mehrerer börsennotierter Unternehmen, darunter des Energieunternehmens Fortum Corporation. Von 2014 bis 2017 war er Mitglied des Vorstands des Weltwirtschaftsforums in Davos, von Ende 2017 bis Anfang 2019 war er CEO der Hainan Cihang CharityFoundation des chinesischen Mischkonzerns HNA."Philipp Rösler verbindet ausgewiesenen wirtschaftlichen und technologischen Sachverstand mit einer tiefen Kenntnis des deutschen Marktes, internationaler Perspektive und einem globalen Netzwerk. Mit diesem Profil ist er eine perfekte Ergänzung unseres bestehenden Beirats", heisst es in einer Mitteilung von Numbrs."Das Thema Digitalisierung begleitet mich bereits seit vielen Jahren und war für mich schon als Bundesminister für Wirtschaft und Technologie und später als Vorstandsmitglied des Weltwirtschaftsforums ein zentrales Anliegen. Umso spannender ist es, mit Numbrs jetzt einen weltweiten Technologieführer aus dem deutschsprachigen Raum bei der weiteren Entwicklung zu unterstützen", sagte Philipp Rösler. (paz)