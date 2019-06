Zürcher ÖV verzichtet auf EasyPay

Der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) verzichtet ab sofort auf die Verwendung von EasyPay für den Ticketkauf in seiner App, wie der 'Blick' berichtet. EasyPay von Swisscom gibt den Kunden die Möglichkeit, Einkäufe bis 100 Franken über ihre Handyrechnung abzurechnen.Grund für den Verzicht seien säumige Kunden, die ihre Rechnung nicht bezahlen. VV-Sprecher Stefan Kaufmann erklärt den Rauswurf: "Es verhält sich so, dass die Swisscom, nachdem sie die Zahlungsausfälle anfänglich noch übernahm, dies später nicht mehrtat und die Beträge dem ZVV in Rechnung stellte", sagte ZVV-Sprecher Stefan Kaufmann dem 'Blick'. "Vor diesem Hintergrund führte EasyPay beim ZVV zu einem Aufwand, dessen Ausmass in Anbetracht der geringen Nutzerzahl unverhältnismässig war."EasyPay wird nun durch Twint abgelöst. "Die Einführung von Twint als Alternative zur Kreditkartenzahlung nahmen wir daher zum Anlass, EasyPay nicht mehr als Zahlungsmittel in der ZVV-Ticket-App anzubieten", so Kaufmann weiter. "Twint ist mittlerweile aktiviert." (paz)