Wer S/4Hana beim Bund einführt

Der Bund hat die strategischen SAP-Dienstleister gewählt. Das Auftragsvolumen beläuft sich auf maximal 200 Millionen Franken.

Los 1 (SAP Finanzen): Best Practice Consulting, Emineo, BearingPoint, Novo BC und Itelligence. Für dieses Los sind 18 Angebote eingegangen und die offerierten Stundensätze bewegen sich zwischen 185 und 225 Franken.

Los 2 (SAP Personal): SAP Schweiz, Novo BC, TTS, Smahrt Consulting und Sopra Steria. Für dieses Los sind neun Angebote eingegangen. Die Zuschlagsempfänger haben Stundensätze zwischen 187 und 362,50 Franken offeriert.

Los 3 (SAP Logistik): IBM Schweiz, Itelligence, SAP Schweiz, Swisscom und Novo BC. Für dieses Los haben sich 14 Anbieter mit Stundensätzen zwischen 190 und 362,50 Franken beworben.

Los 4 (SAP Business Intelligence): IBM Schweiz, PricewaterhouseCoopers, Q-Perior, Itelligence und Sopra Steria. 15 Angebote mit Stundensätzen zwischen 185 und 218,75 Franken sind für dieses Los eingegangen.

Los 5 (SAP Technik): Itesys, SAP Schweiz, Swisscom, Novo BC und Itelligence. Für dieses Los sind 13 Angebote eingegangen. Die Anbieter haben Stundensätze zwischen 187,50 und 362,50 Franken offeriert.

In der Bundesverwaltung läuft bekanntlich ein grosses SAP-Projekt: Die Strategie "ERP-IKT 2023" sieht vor, dass die SAP-Systeme bis 2023 vollständig erneuert sind. Die Umsetzung geschieht in zwei Programmen, "SUPERB23" für die Modernisierung der zivilen SAP-Systeme, und "ERP Systeme V/ar" für die Erneuerung der SAP-Systeme des VBS. Nach einer Ausschreibung im Herbst 2018 hat das Infomatiksteuerungsorgan des Bundes (ISB) nun die "strategischen Diensleistungspartner" für die Business Suite S4/Hana gewählt. Dies geht aus einer Publikation auf Simap hervor.Der aktuelle Auftrag wurde in fünf Losen ausgeschrieben und pro Los beträgt das maximale Auftragsvolumen 40 Millionen Franken. Insgesamt kann das Volumen der Aufträge an die SAP-Beratungshäuser also maximal 200 Millionen Franken betragen.Pro Los hat das ISB fünf Dienstleister gewählt. Ob diese danntatsächlich Aufträge erhalten, ist damit noch nicht gesagt. Hat der Bund einen konkreten Bedarf, wird er unter den fünf strategischen Partnern einen Wettbewerb durchführen.Die Zuschläge wurden erteilt an:Laut Ausschreibung wurde der offerierte Stundensatz mit 30 Prozent gewichtet. Ebenfalls als Zuschlagskriterien bewertet wurden unter anderem die Erfahrung in Grossunternehmen sowie mit den jeweiligen SAP-Lösungen.Laut ISB werden die Gesamtkosten von SUPERB23 für die Jahre 2019 bis 2027 auf 450 Millionen Franken geschätzt und die von ERP Systeme V/ar auf 380 Millionen Franken. (kjo)