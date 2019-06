Abraxas halbiert die Zahl von Rechenzentren

Abraxas wird ihre aktuell vier Rechencenter auf zwei Standorte reduzieren. Dies bestätigt Markus Kaufmann, Leiter Kommunikation und Marketing, auf Anfrage von inside-channels.ch.Nach der Fusion mit VRSG wolle man mit der Standortreduktion Synergien nutzen und gleichzeitig die Qualität steigern. Der Standort Glattbrugg bleibt bestehen, aber die aktuellen Standorte Zürich (Abraxas) und St. Gallen (VRSG) werden aufgehoben.Neu bezieht Abraxas RZ-Kapazitäten bei Green in Lupfig.Der grosse Wechsel erfolgtzwischen Donnerstag 1. August bis und mit Sonntag 4. August, um die Implikationen auf Kunden so gering wie möglich zu halten. In diesem Zeitraum sind gewisse Abraxas-Lösungen nicht verfügbar. Die Kunden seien alle informiert, so der Sprecher.Allerdings werden nicht 100 Prozent der Services in diesen vier Tagen gezügelt, dies soll im Verlauf des Jahres 2020 geschehen.Man werde an beiden Standorten, also Glattbrugg und Lupfig, und im Einklang mit der Strategie die Tier III-Anforderungen erfüllen. (mag)