ICTswitzerland-Präsident Dobler für Stände­rat nominiert

Der St. Galler FDP-Nationalrat Marcel Dobler ist von seiner Partei als Kandidat für die Ständeratswahlen nominiert worden. Der 38-jährige Unternehmer und Präsident des Dachverbands ICTswitzerland soll im Herbst den Sitz von Karin Keller-Sutter zurückerobern.Dobler teilte über Twitter mit, er sei einstimmig nominiert worden. Eine Kandidatur des Politikers aus Rapperswil-Jona hatte die Parteileitung vergangene Woche angekündigt. Die Nomination galt als Formsache.Der Mitgründer des Online-HändlersDigitec und Franz-Carl-Weber-Miteigentümer will neben der Wirtschaft und bürgerlichen Werten in Bern auch die jüngere Generation vertreten. Vor vier Jahren wurde der zweifache Familienvater und Bob-Schweizermeister als Quereinsteiger in den Nationalrat gewählt.Dobler stellt sich für die Wahl im Herbst auf zwei Wahlgänge ein. "Ich rechne mit sieben Kandidaten", sagte der ehemalige Zehnkämpfer vor einer Woche. Neben der SP, der CVP und der FDP würden sicherlich auch die SVP und die Grünen ins Rennen um die St. Galler Ständeratssitze steigen. (Keystone-sda/kjo)