Google übernimmt Software-Firma Looker

Google will den Datenanalyse-Spezialisten Looker für 2,6 Milliarden Dollar in bar kaufen. Die beiden Unternehmen arbeiten bereits zusammen und haben mehr als 350 gemeinsame Kunden, etwa Buzzfeed, Hearst oder Yahoo.Looker mit Sitz in Santa Cruz, Kalifornien, wurde im Jahr 2012 gegründet und hat rund 500 Beschäftigte. In einer Finanzierungsrunde vor sechs Monaten war Looker mit 1,6 Milliarden US-Dollar bewertet worden. Die Firma bietet eine einheitliche Plattform für Business Intelligence, Datenanwendungen und Embedded Analytics und cloudbasierte Funktionen für Dashboards oder Datenvisualisierung an."Die Kombination von Google Cloud und Looker wird es Kunden ermöglichen, Datenauf neue Weise zu nutzen, um ihre digitale Transformation voranzutreiben", sagte Thomas Kurian, CEO von Google Cloud gemäss einer Mitteilung des Mutterhauses Alphabet . "Wir bleiben unserer Multi-Cloud-Strategie treu und werden die Fähigkeiten von Looker zur Analyse von Daten in Clouds beibehalten und erweitern."Es ist die erste grosse Übernahme des Google-Cloud-Chefs Thomas Kurian , der den Posten im Januar 2019 nach 22 Jahren bei Oracle angetreten hatte. Nach erfolgten behördlichen Genehmigungen soll die Übernahme von Looker noch im laufenden Jahr abgeschlossen werden. (paz)