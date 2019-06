Veranstaltung: Heusler, KI, Einhörner und ein Versicherungs-CIO

Die Messlatte liegt hoch: "Keine Selbstbeweihräucherung, sondern Wissen und Erfahrung 1:1 weitergeben", lautet die Vorgabe an die Speaker am 1. "Lighthouse Business IT Event" in Luzern. Das ist lobenswert: Anlässe, an denen es Selbstbeweihräucherung, Verkaufsshows und Häppchen gibt, hat es in unserer Branche genügend.Damit Besucherinnen und Besucher des Events am 3.7. mitreden können, findet das Event im Saal des Luzerner Kantonsrats statt. Speaker sind unter anderen Bernhard Heusler, den man als Architekten des Erfolgs des FC Basel und ebenso unterhaltsamenwie intelligenten Redner kennt, der CIO von die Mobiliar, Thomas Kühne, "KI-Ambassador" Haig A. Peter von IBM Research Zürich und Vordenker und Autor Joël Luc Cachelin von der Wissensfabrik.Zum Schluss fühlt der Schreibende dem Mobiliar-CIO bei einem Bierchen auf den Zahn.Die Talks und Diskussionen drehen sich – wie könnte es anders sein – um Digitalisierung, KI, Leadership, Transformation und Einhörner. Hier kann man sich informieren und anmelden. (hc)(Interessenbindung: Wir sind Medienpartner des Events.)