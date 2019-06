Damir Bogdan erhält den nächsten VR-Sitz

Damir Bogdan. Bild: Hälg

Erst Ende April meldete der Krankenversicherer KPT, dass man Damir Bogdan in den VR geholt habe. Nun ernennt auch Gebäudetechniker Hälg den Wirtschaftsinformatiker zum Verwaltungsrat. Bogdan soll das Unternehmen in Sachen Digitalisierung unterstützen. Er folgt auf Hans-Jürg Bernet, der den Verwaltungsrat nach neun Jahren altershalber verlässt.Bogdan war bis 2015 rund acht Jahr CIO von Raiffeisen und gründete danach das auf Digitalisierungsfragen spezialisierteBeratungsunternehmen Actvide. Zuvor war der heute 49-Jährige unter anderem bei AGI IT Services und Swisscom tätig. Er gilt als Kenner von Fintech-Startups und ist Mitglied des Fachbeirats für Wirtschaftsinformatik mehrerer Fachhochschulen.Die Hälg Group ist spezialisiert auf Gebäudetechnik und -automatisierung im Bereich Heizung, Lüftung, Klima, Kälte und Sanitär. Das Unternehmen setzte 2018 rund 305 Millionen Franken mit seinen 1040 Mitarbeitern um. (ts)