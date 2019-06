Zuger Schulen beschaffen Convertibles im DaaS-Modell

Die Stadtschulen Zug beschaffen gemeinsam mit den Schulen Cham und Steinhausen circa 3200 mobile Geräte für Schüler und Lehrpersonen. Benötigt werden laut einer Ausschreibung Convertible-Geräte mit fester Tastatur, die im Device-as-a-Service-Modell geliefert werden sollen.Als Lieferant für die Geräte und die damit zusammenhängenden Dienste wurde Computacenter gewählt, wie das Unternehmen mitteilt. Der Auftrag beläuft sich auf vier Jahre. In dieser Zeit mieten die Schulen die Geräte, die nach Ablauf der Vertragsdauer wieder an den Anbieter zurückgegeben werden. Ein Preis für den Auftrag wird auf Simap nicht genannt und auch Computacenter kommentiert den finanziellen Umfang des Vertrages nicht.Für die Schulen werden identische Geräte des Herstellers Lenovobesorgt, schreibt Computacenter weiter, und zum Auftrag gehören neben der Lieferung und Basis-Installation auch die Wartung und Reparatur.Die Umsetzung und Abwicklung des Geschäfts übernimmt die im März von Computacenter übernommene Firma Pathworks. "Der Gewinn dieser Ausschreibung beweist, wie stark Computacenter durch die Übernahme von PathWorks im Segment der Öffentlichen Verwaltung und Bildung positioniert ist. Wir haben unser eigenes Produkthaus und eines der leistungsfähigsten und grössten Repair-Center der Schweiz; was für die Service-Gewährleistung im Rahmen eines so umfangreichen DaaS-Vertrages wesentliche Voraussetzungen sind", kommentiert Computacenter-CEO Massimiliano D`Auria den Zuschlag. (kjo)