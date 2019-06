Luware erhält UCC-Auftrag vom Bund

Der im September 2018 ausgeschriebene Auftrag für ein "Kommunikationssoftwarepaket" für das Bundesamt für Bauten und Logistik geht an die Zürcher Firma Luware.Dies teilt das für den Auftrag zuständige BIT mit. Luware entwickelt Lösungen auf Basis von "Microsoft Skype for Business".Der im offenen Ausschreiben vergebene Auftrag umfasst "eine Lösung, um die heutigen ContactCenter und die professionellen Vermittlerarbeitsplätze auf eine mit Skype for Business integrierte Lösung zu migrieren. Dabei wird eine optimale on site Integration in UCC angestrebt."Von zwei Bewerbern erhielt Luware den Zuschlag. Rund 667'000 Franken umfasst der Grundauftrag. Bis 2026 können weitere 11,5 Millionen Franken für Wartung und Support dazu kommen. (paz)