Raiffeisen will KMU in die Blockchain locken

Etwa 120'000 KMU führen aktuell als Aktiengesellschaften in der Schweiz ein Aktienregister. Und denen will Raiffeisen die Bürokratie erleichtern, wenn eine Kapitalerhöhung ansteht oder Aktien den Besitzer wechseln.Das wäre für inside-it.ch nicht weiter interessant, doch Raiffeisen setzt dafür auf die neue Schweizer Blockchain-Plattform "Daura". Dies meldet das Raiffeisen Unternehmerzentrum RUZ.Auf der Plattform Daura können Firmen ihre Aktien in Aktien-Token "umwandeln" und somit technisch liquid machen. Im Fokus sind nur reale Vermögenswerte, alle Daura-User durchlaufen einen Onboarding- und Registrationsprozess mit KYC-Daten und können mit anderen registrierten Nutzern handeln. Technologische Basis ist laut Website Hyperledger Fabric.Damit seien Vorteile für KMU wie für Investoren zu verbuchen, so die Raiffeisen-Tochter. Eine Firma könne dank Daura ihr Aktienbuch effizient, nämlich digital führen. Investoren ihrerseits könnten Aktien und Partizipationsscheine Peer-2-Peer übertragen."Die Emission und Weitergabe von Aktien ist durch die Blockchain-Technologie deutlich einfacher und sicherer", ist sich Matthias P. Weibel, Geschäftsführer des Raiffeisen Unternehmerzentrums RUZ sicher.In den AGBs zeigt sich der aktuelle Stand von Blockchain in der realen Welt. So ist bei dieser permissioned-Blockchain-Plattform keine Uptime-Garantie vorhanden und der Umgang mit den User-Account-Daten obliegt der Eigenverantwortung der Nutzer.Auch technologische Risiken bezüglich Software-Lücken und Blockchain-Mining-Attacken werden in den AGB mitgedacht, ebenso regulatorische Risiken, welche Daura im Mark erschüttern könnten. "Sie erkennen an, dass sich Blockchain-Anwendungen und Smart Contract-Technologie und -Protokolle im Allgemeinen noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden und daher experimenteller Natur sind und damit hoch riskant", heisst es da an Investoren gerichtet.Daura ist ein im Februar gelaunchtes Joint-Venture von Swisscom und Luka Müller , dem Mitgründer von MME, einer Anwaltskanzlei mit Blockchain-Know-how.RUZ ist eine Aktiengesellschaft der Raiffeisen Gruppe mit schweizweit fünf Standorten und definiert sich als Unternehmer-Zentrum, das Schweizer KMU begleitet. (mag)