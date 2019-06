Ranghoher Manager verlässt Google Cloud

Brian Stevens, CTO von Google Cloud, hat über Twitter mitgeteilt, dass er das Unternehmen nach fast fünf Jahren verlässt. Er ist laut 'The Information' der ranghöchste Google-Cloud-Manager, der aus dem Unternehmen ausscheidet, seit Thomas Kurian als CEO zur Google Cloud Unit stiess. Kurian wechselte im Januar von Oracle zu Google und versucht nun insbesondere auch grössere Kunden für die Google-Cloud zu gewinnen. In diesem Zusammenhang sei auch die 2,6 Milliarden schwere Übernahme von Looker zu sehen, schreibt das US-Magazin.Google Cloudsucht dem Bericht zufolge keinen Nachfolger. Will Grannis, seit vier Jahren bei Google, werde als Managing Director des "Cloud CTO Offices" die Aufgaben übernehmen.Vor seiner Zeit bei Google war Stevens viele Jahre bei Red Hat tätig. Aktuell gehört er dem Verwaltungsrat von Nutanix an. Welche neuen Aufgaben er nun wahrnehmen will, teilt er nicht mit. Auf Anfrage von 'The Information' schreibt er lediglich, dass er "etwas Zeit mit Early-Stage-Unternehmen" verbringen wolle. (kjo)