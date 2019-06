Raiffeisen beendet Projekt für Krypto-Wallet

Raiffeisen arbeitete daran, den Kunden ein Sparkonto für Krypto-Währungen anzubieten. Das Projekt befand sich in der Testphase, sei nun aber eingestellt worden, berichtet 'Finews.ch'.Raiffeisen bestätigte, dass ab 2018 eine entsprechende App entwickelt worden und eine erste Pilotphase abgeschlossen sei. Zu Fragen zur Zukunft des Projekts wollte die Bank keine Stellung nehmen.Ein Sprecher von Raiffeisen erklärte gegenüber 'Finews.ch' : "Raiffeisen plant vorderhandkein Angebot, um den Handel mit Kryptowährungen direkt möglich zu machen. Wir sehen in der zugrundeliegenden Technologie, also Blockchain, grundsätzlich mehr Potenzial."Erst kürzlich meldete die Raiffeisen-Tochter RUZ, dass man auf die neue Schweizer Blockchain-Plattform "Daura" setze . Auf der Plattform Daura können Firmen ihre Aktien in Aktien-Token "umwandeln" und somit technisch liquid machen. Damit seien Vorteile für KMU wie für Investoren zu verbuchen, so das Raiffeisen Unternehmerzentrum RUZ. (paz)