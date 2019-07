Zwei Tage des Unglücks im Internet

Nicht nur Cloudflare, auch Microsoft, Facebook und Twitter hatten technische Probleme.

Irgendein Unglücksbringer scheint diese Woche sein besonderes Augenmerk auf Internetriesen gerichtet zu haben. Gleich vier davon bekamen unabhängig voneinander technische Probleme und grosse Stücke des Internet kamen ins Stottern.Über den Ausfall von Cloudflare am Dienstag haben wir bereits berichtet. Am gleichen Tag hatte auch Microsoft, beziehungsweise Office 365 ein technisches Problem. Während rund zwei Stunden konnten manche Kunden den Service nicht oder nur schwer erreichen . Anscheinend war Office 365 in dieser Zeit über gewisse ISPserreichbar und über andere nicht.Gestern traf es dann Facebook und die Facebook-Töchter WhatsApp und Instagram. Bilder wurden nicht mehr dargestellt oder konnten nicht heruntergeladen werden. Laut 'Ars Technica' steckte dahinter wahrscheinlich ein Problem mit korrupten oder widersprüchlichen Zeitstempel-Daten für manche Bilder.Twitter seinerseits hatte während rund acht Stunden Probleme mit der Anzeige von Direktmitteilungen und Notifikationen. Knapp vor Mitternacht meldete der Twitter-Support dann, dass das Problem grösstenteils behoben sei. Eine Ursache gab Twitter nicht bekannt. (hjm)