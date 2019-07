Swiss Cyber Security Days gehen mit Doris Fiala in die zweite Runde

Im letzten Februar sind die ersten Swiss Cyber Security Days (SCDS) in Fribourg mit rund 2200 Besuchern über die Bühne gegangen. Nun soll am 12. und 13. Februar 2020 die zweite Auflage der nationalen IT-Security-Messe stattfinden. Rund 60 Referate und ein Messeareal mit 120 Ausstellern versprechen die Organisatoren. Sie erwarten rund 2500 Besucher, davon etwa ein Drittel Führungskräfte.Unter dem Motto "Vertrauen in eine voll digitalisierte Gesellschaft" will man in Fribourg Akteureund Berater aus Wirtschaft, Politik und Forschung zusammenbringen. Der Anlass richtet sich aber an alle, "die nach Lösungen im Bereich der Cybersicherheit suchen". Schliesslich soll er auch dazu dienen, für mehr Schutz und Sicherheit zu sorgen, wie die Veranstalter schreiben.Präsidiert wird die zweite Ausgabe der SCDS von Nationalrätin Doris Fiala, die in Cyber Crime "ein bedeutungsvolles globales Risiko und eines der grössten Risiken der Schweiz überhaupt" sieht. (ts)