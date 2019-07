IBM veröffentlicht Kubernetes-Tools als Open-Source

IBM hat drei selbst entwickelte Kubernetes-Tools unter einer Open-Source-Lizenz freigegeben. Kabanero Appsody und Codewind können laut IBM die Entwicklung, das Deployment und die Verwaltung von containerisierten Applikationen stark erleichtern. Insbesondere sollen Entwickler, wenn sie diese Tools verwenden, weniger Wissen über DevOps-Praktiken sowie Kubernetes-Infrastrukturthemen wie Netzwerke oder Security brauchen.Kabanero soll bekannte Laufzeitumgebungenund Frameworks wie Node.js, Java oder Swift in ein DevOps-Toolset integrieren, das nativ für die Entwicklung mit Kubernetes ausgelegt ist. Mit Appsody will IBM Entwicklern vorgefertigte Technologie-Stacks anbieten, mit denen der Einstieg in die Cloud-native Welt leichter von der Hand gehen soll. Zur Verfügung stehen derzeit Vorlagen für Java-MicroProfile, Spring, Node.js, Node.js Express und Swift. Codewind stellt Extensions für integrierte Entwicklungsumgebungen (IDEs) wie VS Code, Eclipse oder Eclipse Che zur Verfügung. (hjm)