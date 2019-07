Apple will Smartphone-Chip-Business von Intel kaufen

Der US-Hersteller Apple will einem Medienbericht zufolge das Geschäft mit Smartphone-Modemchips von Intel übernehmen. Die Gespräche befänden sich in einem fortgeschrittenen Stadium.Der Deal, der ein Portfolio von Patenten und Mitarbeitenden im Wert von einer Milliarde Dollar oder mehr abdecke, könnte bereits in der kommenden Woche erzielt werden, berichtet das 'Wall Street Journal' mit Berufung auf eine mit den Verhandlungen vertraute Person. Beide Unternehmen wollten sich auf Nachfrage nicht zu dem Bericht äussern.Die Aktien von Intel stiegen nachbörslich um fast zwei Prozent auf 52,23 Dollar, die von Apple legten leicht auf 207,66 Dollar zu.Für Apple würde die Akquisition Zugang zu Ingenieursarbeitund Talenten hinter Intels Entwicklungsarbeit bedeuten. Insbesondere im 5G-Bereich würde sich das Unternehmen jahrelange Forschungs- und Entwicklungsarbeit sparen. Intel wiederum würde einen Bereich abstossen, der sich negativ auf das Bilanzergebnis auswirke. Das Smartphone-Business koste Intel jährlich rund eine Milliarde Dollar, so der Insider zum 'Wall Street Journal'.Intel und Apple seien seit einem Jahr immer wieder einmal im Gespräch, heisst es weiter. Zuletzt seien die Verhandlungen abgebrochen worden, nachdem sich Apple und der Intel-Rivale Qualcomm auf einen mehrjährigen Liefervertrag für Smartphone-Modem-Chips geeinigt haben. (kjo)