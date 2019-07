Mit welchen IT-Kosten KMU rechnen müssen

Office-365-Business-Premium-Migration für AG mit 16 Mitarbeitenden. (Bild: Gryps)

Das Offertenportal Gryps hat Kosten-Benchmarks für KMU erstellt. Unternehmen sollen damit die Ausgaben bei IT-Beschaffungen besser abschätzen können.

Interessenbindung: inside-it.ch und inside-channels.ch seit Ende 2017 Geschäftspartner von Gryps. Auf unserer Website finden Sie deshalb einen permanenten Link zum Gryps-Portal.

Wie viel kostet die Auslagerung der IT? Mit welchen Auslagen muss für eine Office-365-Migration gerechnet werden? Diese Fragen will das Offertenportal Gryps für KMU beantworten. Denn für KMU gebe es bislang kaum Anhaltspunkte für die zu erwartenden Kosten bei einer IT-Beschaffung, schreibt Gryps zum Hintergrund. Die nun publizierten Benchmarks sollen Abhilfe schaffen.Pro Kategorie habe Gryps zwei bis vier gängige Szenarien zusammengestellt und diese bei ICT-Anbietern für eine Kostenschätzung eingereicht. Im ICT-Bereich gebe es Kostenunterschiede von 40 Prozent oder mehr, schreibt das Unternehmen.Die zu erwartenden Kosten werden in Kurven dargestellt und sollen Unternehmen auf einen Blick zeigen, wie teuer ein Projekt ungefähr wird. Die Benchmarks dienen in erster Linie als Orientierungshilfe für kaufinteressierte Unternehmen, heisst es weiter. "Solche ICT-Kosten-Benchmarks gab es bisher im KMU-Markt keine. Wir können hier eine Lücke füllen und Unternehmen damit ein wichtiges Tool in die Hand geben", erklärt Gaby Stäheli, Co-CEO von Gryps.Die KMU-Kosten-Benchmarks sind bei Gryps online bei den jeweiligen Produktseiten unter dem Stichwort "Kosten" zu finden und sollen laufend weiter ausgebaut werden. (kjo)