Software schreibt erfolgreichere Werbetexte als Menschen

JPMorgan Chase kündigt an, man habe einen Fünfjahresvertrag mit Persado unterzeichnet hat. Das US-Startup gibt an, es habe eine KI-basierte Software entwickelt, die Marketingbotschaften verfasst, eine "AI-powered message machine"."Machine Learning ist der Weg zu mehr Menschlichkeit im Marketing", sagte Kristin Lemkau, Chief Marketing Officer der grössten US-Bank, laut 'Bloomberg' (Paywall): "Die Technologie von Persado ist unglaublich vielversprechend. Sie schrieb Text und Headlines, wie sie ein Texter, der auf sein subjektives Urteil und seine Erfahrung setzt, wahrscheinlich nicht geschrieben hätte. Und es hat funktioniert."Bei einem Pilotprojekt habe JPMorgan seine Klickraten bei Anzeigen um bis zu 450 Prozent steigern können. "Persado erfindet das kreative digitale Marketing neu, indem es Wörter, die grundlegende DNA des Marketings, mit mathematischer Gewissheit einsetzt", wirbt das US-Startup für sich. In der Datenbank sollen eine Million Worte und Sätze verfügbar sein und die Software lerne laufend dazu.Noch müssen Schweizer Werbetexter nicht um ihre Existenz fürchten, unsere Landessprachen scheinen beim Startup nicht im Angebot zu sein. Aber das ist vielleicht nur eine Frage der Zeit, in Mailand hat die Firma schon einen Standort. (mag)