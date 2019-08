Startups Teralytics und DeepCode sichern sich 21,5 Millionen Dollar

Vier Millionen Dollar für mehr Entwickler für DeepCode

Die Zürcher Startup-Szene lebt. Gleich zwei hoffnungsvolle Startups in unterschiedlichen Entwicklungsstufen konnten sich neues Risikokapital sichern. Robert Bosch Venture Capital steigt zusammen mit vier weiteren VCs mit 17,5 Millionen Dollar bei Teralytics ein. Vier der fünf Risikokapitalisten stammen aus Deutschland, einer aus Mexiko. An der Finanzierungsrunde habe sich die bestehende Investoren Atomico und Lakestar ebenfalls beteiligt.Teralytics sammelt Daten von Mobilfunkprovidern und ist in der Lage, diese zu analysieren. Daraus entstehen Daten zum Verhalten der User von mobilen Geräten, sprich Verkehrsdaten von hoher Genauigkeit und Aktualität. In den nächsten zehn Jahren werde man massive Veränderungen ("seismic shift") in Mobilitäts-Technologien erleben, schreibt Teralytics. Die Auswirkungen seien mit den Effekten zu vergleichen, die Transistoren und Fortschritte im Computerbau auf die Miniaturisierung und Digitalisierung hatten. Teralytics wolle eine globale Firma im Epizentrumder Transformation werden, heisst es etwas pathetisch.Teralytics sitzt im Zürcher Kreis 5 und hat Niederlassungen in New York und Singapur. Mit dem frischen Geld will die Zürcher Firma in weiteren zehn Ländern aktiv werden. Man plane bis zu einer Milliarde Bewegungen zu erfassen, heisst es in einer Pressemitteilung.Vier Millionen Dollar sicherte sich die ebenfalls zürcherische DeepCode. DeepCode wertet Open-Source-Software in mehreren Programmiersprachen aus und findet Probleme im Code. Für die Analysesoftware wird Machine Learning, eine Unterdisziplin der KI, eingesetzt.DeepCode konnte sich vor einem Jahr 1,1 Millionen Franken als Seed-Finanzierung von btov Partner (St. Gallen) und weiteren sichern. Nun kommen vier Millionen von Earlybird VC Management, der österreichischen capital300 und den bisherigen Investoren dazu. Mit dem Geld will man das Team international aubauen und Code von zusätzlichen Programmiersprachen analysieren. (hc)