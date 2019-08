PartiQL: AWS veröffentlicht eigene Datenabfragesprache

Amazon Web Services hat eine selbst entwickelte, SQL-kompatible Datenabfragesprache namens "PartiQL" unter der Open-Source-Lizenz Apache 2.0 veröffentlicht. PartiQL ermöglicht laut AWS einheitliche Abfragen sowohl über relationale als auch "halb-strukturierte" oder verschachtelte Daten hinweg, egal, wo diese gespeichert sind.PartiQL habe man entwickelt, so AWS in seiner Ankündigung weil Daten immer mehr auf verschiedene Weisen, von Data-Warehouses über NoSQL-Datenspeicher bis zu Data Lakes gespeichert werden.Gegenwärtig ist PartiQL noch in einer Preview-Phase. Obwohl AWS selbst dies bereits punktuell tut, empfiehlt AWS anderen Anwendern, die Sprache noch nicht für produktive Zwecke einzusetzen. Zu den von Amazon veröffentlichten Bestandteilen zählen die Spezifikation, eine Referenzimplementierung und ein Tutorial. (hjm)