Von Hensch zu Mensch: Feriengrüsse

Den Geheimcode der sommerlichen Botschaften entschlüsselt unser Kolumnist Jean-Marc Hensch.

"Ich möchte jetzt nicht wie ihr im unklimatisierten Büro hocken und Däumchen drehen, wo doch jetzt eh’ so gut wie alle weg sind und nichts läuft."

"Mit der Alimente und der Hypothek kann ich mir nicht auch noch teure Reisen leisten. Vor allem bei dem lausigen Lohn, den ich in unserer Firma verdiene."

"Ich wäre ja gern ans Meer, aber mein Mann, der Gümeler, hat darauf bestanden, in die Höhe zu fahren."

"Wenn da nur nicht die Heerscharen dauerbesoffener Engländer wären, die einem das Leben zur Hölle machen."

"Wenn wir nicht um sieben am Strand sind, haben die Deutschen schon sämtliche Liegen mit ihren Handtüchern besetzt."

Leider geht unser Zimmer nach hinten hinaus, direkt auf die Hauptstrasse mit der Disco vis-a-vis."

"Wenn mir meine Frau vorher gesagt hätte, wie teuer es wird, hätte ich nie zugestimmt!"

"Was für eine grauenhafte Absteige, die Zimmer katastrophal, der Service unterirdisch."

"Ja, ich weiss schon, dass ich mit dem Alkohol etwas bremsen müsste – nicht nur in den Ferien."

"Ich warne euch: In den kommenden Wochen werde ich im Diät-Stress und daher unausstehlich sein."

"Bald ist’s vorbei und ich muss euch wieder jeden Tag sehen. Schrecklich."

Jean-Marc Hensch ist seit 2012 Kolumnist von inside-it.ch und inside-channels.ch. Als Verwaltungsrat, Startup-Investor und Coach ist er in der ICT- sowie in weiteren Branchen engagiert. Er äussert hier seine persönliche Meinung und twittert als @sosicles.

Sommerzeit ist Ferienzeit – und soll daher in dieser Publikation ein wenig reflektiert werden. Während ich mich vor genau fünf Jahren intensiv mit Abwesenheitsmeldungen befasst habe, geht es heuer um Feriengrüsse. Natürlich kauft heutzutage niemand (zumindest kein inside-it.ch-/inside-channels.ch-Leser) mehr Postkarten, die er dann von Hand beschreibt, mit dem korrekten Markenwert versieht und dann zum Briefkasten trägt.Wer das Haptische nicht ganz verdrängen möchte, benutzt vielleicht die Gratis-App der Schweizer Post, um eine physische Postkarte ausliefern zu lassen. In der Regel werden heute Feriengrüsse jedoch per WhatsApp oder einem anderen Kommunikationstool verschickt. Die Technologie und der Kanal ändern sich, doch die Inhaltebleiben gleich.Im Sinne einer Dienstleistung an die Workaholics unter den Leserinnen und Lesern dieser Kolumne, die nie Ferien machen (sonst wären sie ja jetzt im Büro nicht am Lesen dieser Publikation), möchte ich darlegen, was sich hinter den Sätzen versteckt, mit denen Feriengrüsse übermittelt werden:"Liebe Daheimgebliebene" bedeutet"Dieses Jahr haben wir uns für UHU-Ferien entschieden (ums Huus ume), bleiben hier und geniessen die Umgebung." ->"Wir sind in den Bergen, wo es schön kühl ist." ->"Das Strandleben ist einfach herrlich." ->"Nur weil wir am Meer sind, müsst Ihr nicht denken, dass wir einfach nichts tun und jeden Tag ausschlafen." ->"Ein Hotel direkt am Ozean habe ich mir immer erträumt." ->"Das Hotel ist sehr luxuriös und gediegen." ->"Das Hotel ist rustikal und gemütlich." ->"In dieser Region gibt es fantastische Weine zu geniessen." ->"Das Essen ist ganz toll hier." ->"Mit herzlichen Feriengrüssen" ->Natürlich gibt es nicht nur den Text zu entschlüsseln, auch die Bilder und die Destination generell lassen tief blicken, wenn man die entsprechenden Codes kennt. Aber das hebe ich mir für eine weitere Sommerkolumne auf. Schliesslich mache auch ich Ferien. Und grüsse euch Daheimgebliebenen ganz herzlich. (Jean-Marc Hensch)