Oracle raus aus Flash-Storage-Geschäft?

Laut einem Bericht von 'The Register' hat Oracle mindestens 300 Angestellte seines Flash-Storage-Bereichs entlassen. Auch auf The Layoff.com berichten Betroffene über den Vorgang Laut 'The Register' wurden die Betroffenen in einem kurzen Konferenzanruf über ihre Entlassung informiert. Einer davon erklärte der Technologiepublikation sarkastisch: "Larrys 'Band of Storage Misfits', die man auch als Pillar Data kennt, ist in aller Stille entlassen worden unddie Produktion wurde eingestellt. Nur eine kleine Zahl von Leuten ist noch übriggeblieben, die das Produkt nun zu Grabe tragen sollen."Oracle hatte Pillar Data 2011 übernommen . Das Unternehmen wurde später in Oracles Flash-Storage-Bereich integriert. Seine Produkte wurden in den "Engineered Systems"-Hardwareplattformen von Oracle, beispielsweise Exadata, verbaut.Der 'Register' wertet die Entlassungen als Zeichen dafür, dass die Herstellung von On-Premises-Hardware für Oracle im Vergleich zu Cloud-Installationen zunehmend unwichtiger wird. (hjm)