Laut Huawei-Gründer geht es um "leben oder sterben"

Der Gründer von Huawei, Ren Zhengfei, warnte in einem internen Memo, dass sich das Unternehmen in einem "Leben-oder-Sterben-Moment" befinde. Dies meldet 'Bloomberg' Obwohl die Trump-Administration dem chinesischen Konzern soeben 90 Tage Gnadenfrist gab, sieht Zhengfei die Zukunft offenbar pessimistisch. Im Memo riet er unterbeschäftigten Mitarbeitenden: Siesollten "entweder eine Kommandogruppe bilden, um neue Projekte zu kreieren. In diesem Fall könnten sie zum Kompanieführer befördert werden, wenn sie es gut machen", schrieb er. "Oder sie können intern neue Arbeitsplätze finden. Wenn sie keine Stelle finden, werden ihre Gehälter alle drei Monate gekürzt."Damit wählte Zhengfei erneut eine martialische Sprache, nachdem er kürzlich ankündigte den Konzern in eine "eiserne Armee" zu entwickeln . (mag)