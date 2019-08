Facebooks Libra: In Genf, aber nicht wirklich?

Zugegeben, für den Titel dieses Artikels habe wir uns von 'Le Temps' inspirieren lassen: "La libra, basée à Genève sans vraiment y être" titelte die Westschweizer Zeitung einen Artikel, in dem sie über die doch eher magere "Präsenz" von Libra in Genf berichtet.Offiziell hat Facebook die Libra Association, die Körperschaft, welche für die kommende Kryptowährung des Social-Media-Giganten zuständig sein wird, in Genf stationiert. Damit wurde Libra ein Thema für Schweizer Behörden: Die Finanzmarktaufsicht Finma soll für angemessene regulatorische Randbedingungen sorgen , der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte EDÖB soll die Einhaltung von Datenschutz-Richtlinien überwachen Dies immerhin für eine Währung, die in der ganzen Welt gelten und benützt werden soll.Die eigentliche Präsenz der Libra Association in Genf ist allerdings kaum vorhanden, wie 'Le Temps' berichtet: Sie belege lediglich etwas Platz in einem Co-Working-Zentrum in der Stadt. Facebook habe zwar auf Anfrage erklärt, dass man auf der Suche nach einem eigenen Büro sei. Aber, so 'Le Temps' weiter, die Einstellung von weiterem Personal für Libra in Genf scheine Facebook gegenwärtig nicht zu planen. Es gebe keinerlei Jobausschreibungen dafür. Diese Jobs würden stattdessen in Kalifornien oder in Israel sowie in etwas geringerem Masse in Seattle und Dublin angeboten. (hjm)